Dayana Pérez Mendoza fortalece la ilusión de la niñez con la Caravana de Reyes Magos en Salvador Escalante

Salvador Escalante, Michoacán, a 6 de enero 2026.- Dayana Pérez Mendoza, presidenta municipal de Salvador Escalante, encabezó y acompañó la tradicional Caravana de Reyes Magos, un evento que llenó de alegría, ilusión y sonrisas a niñas y niños del municipio, reafirmando el compromiso de su gobierno con la niñez y las tradiciones que fortalecen el tejido social.

Las calles de Salvador Escalante se llenaron de magia con el recorrido de Melchor, Gaspar y Baltazar, quienes llevaron esperanza y regalos a cada rincón, recibiendo con cariño las cartas de las y los pequeños. Acciones que reflejan una forma cercana de Gobernar con amor justicia y Libertad, poniendo siempre al centro a las familias.

Durante esta celebración, la alcaldesa reconoció el trabajo en equipo de regidores, síndico y direcciones municipales que hicieron posible esta jornada especial, destacando que en su administración se prioriza Escuchar resolver Y transformar, atendiendo las necesidades de la comunidad con sensibilidad y compromiso.

Eventos como la Caravana de Reyes no solo preservan las tradiciones, también fortalecen la identidad de un municipio donde Santa Clara del Cobre enamora, y donde la infancia es celebrada y cuidada con acciones concretas.

La presidenta municipal Dayana Pérez Mendoza reiteró su mensaje de cercanía con la ciudadanía y deseó a todas las familias un feliz Día de Reyes, con la esperanza de que la ilusión y la magia sigan vivas en cada hogar de Salvador Escalante.