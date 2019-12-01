Dayana Pérez Mendoza fortalece la educación inicial en Santa Ana

Salvador Escalante, Michoacán, a 9 de diciembre 2025.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, visitó el Maternal de la comunidad de Santa Ana para entregar mesas nuevas y material de apoyo que fortalecerán el aprendizaje y las actividades lúdicas de niñas y niños. Estos recursos representan un respaldo directo a las familias que día a día confían en este espacio para el desarrollo de sus pequeños. Bajo la premisa de gobernar con amor, justicia y libertad, la alcaldesa reafirmó su compromiso con la primera infancia.

Durante su recorrido, Dayana Pérez Mendoza compartió un emotivo momento con las mamás del Maternal, quienes le ofrecieron unas tradicionales y deliciosas tostadas como muestra de agradecimiento. La presidenta destacó que ese gesto confirma que trabajar de la mano con la ciudadanía, con respeto y hechos concretos, es la base para construir comunidad. En cada acción reafirma su convicción de escuchar, resolver y transformar para mejorar las condiciones de vida de cada familia.

La alcaldesa reiteró que continuará recorriendo todas las comunidades del municipio para atender necesidades reales y llevar soluciones que sumen al bienestar de la población. Recordó que su compromiso es permanente y se honra todos los días, cercanos a la gente y respondiendo con resultados.