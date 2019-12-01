Dayana Pérez Mendoza fortalece la coordinación institucional con la Feria del Bienestar y la jornada Sí al Desarme, Sí a la Paz en Salvador Escalante

Salvador Escalante, Michoacán, a 14 de abril de 2026.- Bajo el liderazgo de la presidenta municipal Dayana Pérez Mendoza, el municipio de Salvador Escalante fue sede de la Feria del Bienestar y de la jornada Sí al Desarme, Sí a la Paz, acciones encaminadas a acercar servicios, promover la prevención y fortalecer la construcción de entornos más seguros para las familias.

Durante esta importante jornada, niñas, niños, jóvenes y ciudadanía en general participaron en actividades orientadas al bienestar social, el canje de juguetes bélicos por juguetes recreativos, así como en la atención directa brindada por distintas dependencias de los tres órdenes de gobierno.

La alcaldesa reconoció el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por impulsar políticas públicas enfocadas en la paz, la justicia y la atención a quienes más lo necesitan. Asimismo, destacó la coordinación con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, para seguir acercando programas y beneficios a los municipios.

En el evento se contó con la presencia de María Carmina Ceballos Martínez; del Lic. Ramsés Adalid Vega Sayabedra, subsecretario de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública; de la Lic. Medea Valdez Águila, directora regional de Pátzcuaro de Programas Sociales; así como de representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, integrantes del Cabildo, el síndico municipal Silviano Paredes Correa, directores de la administración municipal y el secretario del Ayuntamiento, Fernando Agnael Rueda.

Dayana Pérez Mendoza destacó que la paz se construye con prevención, cercanía y oportunidades para la gente, por lo que su administración continuará gestionando y encabezando acciones que generen bienestar en cada comunidad.

Con eventos como este, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de trabajar en unidad con los distintos niveles de gobierno, recordando que Salvador Escalante nos une.