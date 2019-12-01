Dayana Pérez Mendoza fortalece la coordinación con COFOM para proteger los bosques de Salvador Escalante

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2026 a las 20:28:16

Santa Clara del Cobre, Michoacán, 12 de octubre de 2026.- Con el compromiso de preservar los recursos naturales del municipio, la presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, sostuvo una reunión de trabajo con el Ing. Luis Ángel Javier Galán, delegado regional de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán (COFOM), para revisar acciones de prevención y atención en materia forestal.

Durante este encuentro, se destacó la importancia de sumar esfuerzos entre los distintos órdenes e instituciones para fortalecer la protección de los bosques, prevenir riesgos y contribuir a la conservación del patrimonio natural de Salvador Escalante.

Bajo la visión de Salvador Escalante Nos Une, el Gobierno Municipal refrenda su disposición de trabajar de manera coordinada con COFOM y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), impulsando acciones conjuntas que permitan cuidar los ecosistemas y promover la responsabilidad compartida en la protección de los recursos forestales.