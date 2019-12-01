Dayana Pérez Mendoza fortalece gestión hídrica para Salvador Escalante

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 17:52:41

Salvador Escalante, Michoacán, a 27 de febrero de 2026.- La presidenta municipal de Dayana Pérez Mendoza reafirmó su compromiso con las familias al señalar que garantizar el acceso al agua es una responsabilidad que su administración asume con seriedad y visión de futuro.

Durante una reunión de trabajo con el Mtro. Roberto Arias, Director Local de la Comisión Nacional del Agua, se avanzó en la coordinación de proyectos estratégicos orientados a fortalecer la infraestructura hídrica del municipio. Estas acciones buscan asegurar un servicio más eficiente y sostenible para las comunidades de Salvador Escalante.

En este encuentro se reiteró que Gobernar con amor justicia y Libertad implica atender las necesidades básicas de la población con responsabilidad y resultados tangibles. Bajo esa visión, el gobierno municipal continúa tocando puertas y consolidando alianzas que permitan mejorar el abastecimiento y distribución del vital líquido.

Escuchar resolver Y transformar es parte del compromiso permanente con la ciudadanía, priorizando obras que impacten directamente en su calidad de vida. Porque el acceso al agua no es opcional: es una prioridad.

Con acciones firmes y gestión constante, el Ayuntamiento refrenda que Santa Clara del Cobre enamora no solo por su riqueza cultural, sino también por el trabajo que impulsa su desarrollo.