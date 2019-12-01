Dayana Pérez Mendoza fortalece el diálogo con representantes ejidales de Santa Rosa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 19:00:13

Salvador Escalante, Michoacán, a 26 de enero de 2026.– La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, recibió en Presidencia Municipal a los nuevos representantes ejidales de la comunidad de Santa Rosa, en un encuentro enfocado en el diálogo, la colaboración y el fortalecimiento del trabajo conjunto en beneficio del campo y de las comunidades.

Durante la reunión, se coincidió en que cuando existe diálogo y voluntad, los resultados son más sólidos y duraderos. En ese sentido, la alcaldesa reiteró que Gobernar con amor justicia y Libertad implica escuchar de frente, construir acuerdos y mantener una comunicación abierta con los distintos sectores del municipio.

Dayana Pérez Mendoza subrayó que desde el Gobierno Municipal se continuará con el ejercicio de Escuchar resolver y transformar, sumando esfuerzos y atendiendo las necesidades del sector ejidal con respeto, coordinación y compromiso, siempre pensando en el bienestar colectivo.

Asimismo, la presidenta municipal expresó su agradecimiento por el presente recibido durante el encuentro, gesto que refrenda la cercanía y el respeto mutuo entre autoridades y comunidad. Acciones como estas fortalecen el tejido social y reafirman que Santa Clara del Cobre enamora por su gente, su trabajo y su vocación comunitaria.

El Gobierno de Salvador Escalante mantiene firme su compromiso de seguir trabajando por el desarrollo integral del municipio, impulsando el bienestar de todas y todos.