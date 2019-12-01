Dayana Pérez Mendoza fortalece el diálogo ciudadano en Zinamba

Dayana Pérez Mendoza fortalece el diálogo ciudadano en Zinamba
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Diciembre de 2025 a las 09:31:26
Salvador Escalante, Michoacán, a 16 de diciembre 2025.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, sostuvo un encuentro cercano con vecinas y vecinos de la comunidad de Zinamba, en un ejercicio de diálogo abierto y sincero que permitió conocer de primera mano sus prioridades, preocupaciones y el profundo amor que sienten por su comunidad. Gobernar con amor, justicia y Libertad implica escuchar de cerca a la gente y caminar junto a ella en la construcción de soluciones.

Durante la reunión, la alcaldesa agradeció la hospitalidad y el cálido recibimiento de las familias de Zinamba, destacando que estos espacios fortalecen el vínculo entre gobierno y ciudadanía. Escuchar, resolver y transformar es una convicción que guía su administración para atender las necesidades reales de cada localidad.

Como parte de este encuentro, Dayana Pérez Mendoza realizó la entrega de 11 mochilas a niñas y niños, con el objetivo de seguir impulsando su educación y apoyar sus sueños. Asimismo, reconoció el respaldo del suplente Cipriano Bravo y del encargado del orden Carlos Manuel Tapia Bermúdez, reafirmando que el trabajo en equipo es clave para el bienestar y desarrollo de Zinamba.

Noventa Grados
