Dayana Pérez Mendoza conmemora el 75 aniversario del Colegio Sor Juana Inés de la Cruz en Santa Clara del Cobre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 13:40:43

Salvador Escalante, Michoacán, a 2 de marzo 2026. — En el marco del 75 aniversario del Colegio Sor Juana Inés de la Cruz, la presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, regresó a las aulas que marcaron el inicio de su formación académica y personal, en un emotivo reencuentro con la comunidad educativa.

Durante su mensaje, Dayana Pérez Mendoza expresó que volver a esta institución representa regresar al origen, al espacio donde se forjaron sus principios, su ética y su vocación de servicio. Destacó que formar parte de esta historia, construida a lo largo de siete décadas y media, fortalece su compromiso con la educación y el desarrollo del municipio.

En este contexto, reafirmó que su administración trabaja bajo la convicción de Gobernar con amor justicia y Libertad, impulsando acciones que permitan fortalecer los valores y las oportunidades para niñas, niños y jóvenes de Salvador Escalante.

La alcaldesa subrayó que la educación es pilar fundamental para el crecimiento social, reiterando que su gobierno mantiene la visión de Escuchar resolver Y transformar, atendiendo las necesidades de cada sector con cercanía y responsabilidad.

Asimismo, reconoció la labor de la Madre Superiora Leticia Hernández Cortés, así como de directivos, docentes, personal administrativo, estudiantes y familias que han hecho posible 75 años de excelencia educativa. Señaló que este aniversario no solo celebra la historia del plantel, sino también el legado que continúa construyéndose generación tras generación, porque Santa Clara del Cobre enamora con su talento, tradición y calidad humana.

El evento conmemorativo reunió a autoridades educativas, exalumnos y comunidad en general, quienes celebraron el impacto que el colegio ha tenido en la formación de múltiples generaciones en el municipio.