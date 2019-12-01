Dayana Pérez Mendoza acompaña la Danza de los Kurpites en Nuevo San Juan Parangaricutiro

Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán, a 9 de enero de 2026.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, acompañó al pueblo de Nuevo San Juan Parangaricutiro en la tradicional Danza de los Kurpites, una de las expresiones culturales más emblemáticas de Michoacán, que mantiene vivas la identidad, las raíces y el orgullo de los pueblos originarios.

Durante su visita, la alcaldesa agradeció la invitación del presidente municipal Jesús Antonio Espinoza Rochín, así como la hospitalidad de la comunidad, destacando la importancia de fortalecer los lazos entre municipios a través de la cultura y las tradiciones. Gobernar con amor justicia y Libertad implica también reconocer y respetar las manifestaciones que dan sentido a nuestra historia colectiva.

Como muestra de respeto y reconocimiento, Dayana Pérez Mendoza hizo entrega de platos de cobre a las y los danzantes, símbolo de admiración por su esfuerzo, dedicación y compromiso con la preservación de esta ancestral tradición. Escuchar resolver Y transformar se refleja en acciones que dignifican a quienes mantienen viva la herencia cultural de Michoacán.

La presidenta municipal reiteró que la cultura es un puente que une y fortalece a los pueblos, y que desde Salvador Escalante se seguirá impulsando el orgullo por lo nuestro. Santa Clara del Cobre enamora, no solo por su artesanía, sino por su espíritu solidario y su compromiso con la identidad regional.

