Dayana Pérez Mendoza acompaña con emoción a adultos mayores del programa Reencuentros Que Enamoran

Santa Clara del Cobre, Michoacán, 2 de febrero del 2026.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, acompañó con emoción y cercanía a un grupo de adultos mayores que participan en el programa Reencuentros Que Enamoran, una iniciativa que les permite reencontrarse con sus seres queridos después de años de distancia.

Durante este significativo momento, Dayana Pérez Mendoza estuvo acompañada por los regidores Guillermo, Diana, Humberto, la Directora de Protección Civil y el enlace del Migrante, quienes brindaron respaldo y acompañamiento a las y los adultos mayores en este paso tan importante de sus vidas, reflejando el compromiso de Gobernar con amor justicia y Libertad.

La presidenta municipal destacó que es un orgullo ver cómo este programa avanza y transforma realidades, permitiendo que las personas adultas mayores estén cada vez más cerca de abrazar nuevamente a sus familias, reafirmando la visión de Escuchar resolver Y transformar desde el gobierno municipal.

Asimismo, agradeció el respaldo de la Secretaría del Migrante del Estado por sumarse a esta causa tan noble, que fortalece los lazos familiares y demuestra que cuando se trabaja en equipo, los resultados llegan al corazón de la gente. Sin duda, Santa Clara del Cobre enamora con acciones que dignifican y llenan de esperanza a su comunidad.