Dayana Pérez Mendoza acompaña con cercanía y fe la Fiesta de Ceniza en Carácuaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 18:34:17

Salvador Escalante, Michoacán, a 20 de febrero de 2026.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, encabezó la participación del municipio como anfitrión en la tradicional Fiesta de Ceniza 2026, donde visitó al Cristo Negro de Carácuaro, reafirmando el compromiso de su gobierno con las raíces y la identidad del pueblo.

En esta importante celebración religiosa, el Gobierno de Salvador Escalante fungió como anfitrión, brindando atención y acompañamiento a las y los asistentes que se dieron cita para expresar su fe. Durante la jornada, se compartieron alimentos y pan entre los presentes, fortaleciendo el espíritu de comunidad que caracteriza a esta festividad.

Dayana Pérez Mendoza destacó que la fe y las tradiciones nos unen como hermanos en el mismo pueblo, subrayando que su administración trabaja bajo el principio de Gobernar con amor justicia y Libertad, manteniendo siempre cercanía con la ciudadanía y sus expresiones culturales.

Asimismo, reconoció y agradeció el esfuerzo de todas y todos los trabajadores del Gobierno Municipal, regidores, personal de atención prehospitalaria y elementos de Seguridad Pública, quienes participaron activamente en la organización y atención del evento, demostrando que cuando se trabaja en equipo se logran grandes resultados.

La alcaldesa reiteró que su compromiso es Escuchar resolver Y transformar, acompañando a la población no solo en las acciones de gobierno, sino también en los momentos que fortalecen la identidad y la convivencia social.

Con unidad y tradición, Salvador Escalante vuelve a demostrar que sus valores y su gente son su mayor fortaleza, por eso, Santa Clara del Cobre enamora.