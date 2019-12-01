Dayana Pérez Mendoza acompaña a Tzintzuntzan en la celebración de su 96 aniversario

Dayana Pérez Mendoza acompaña a Tzintzuntzan en la celebración de su 96 aniversario
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 19:01:41
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Tzintzuntzan, Michoacán, a 2 de octubre de 2026.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, acompañó a las familias de Tzintzuntzan durante la celebración de su 96 aniversario como municipio, donde Santa Clara del Cobre participó en su tradicional desfile.

La alcaldesa destacó la importancia de estos encuentros que fortalecen los lazos entre municipios y permiten compartir las raíces, tradiciones y el orgullo de la cultura purépecha. Salvador Escalante Nos Une también estuvo presente en esta celebración que reconoce la identidad y riqueza cultural de la región.

Dayana Pérez Mendoza agradeció la invitación del presidente municipal de Tzintzuntzan, Patricio García Alva, y destacó la oportunidad de coincidir con los presidentes municipales Humberto García, de Huiramba, y Octavio Chávez, de Lagunillas, así como con la diputada federal Vane López y el diputado local Toño Mendoza.
 

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