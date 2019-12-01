Dayana Pérez impulsa proyectos para fortalecer el turismo y preservar la identidad de Santa Clara del Cobre

Dayana Pérez impulsa proyectos para fortalecer el turismo y preservar la identidad de Santa Clara del Cobre
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Junio de 2026 a las 21:13:45
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Morelia, Michoacán, 29 de junio de 2026.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, sostuvo una reunión de trabajo con el Secretario de Turismo del Estado, Roberto Monroy García, con el propósito de dar seguimiento a un proyecto que permitirá fortalecer el turismo en Santa Clara del Cobre, abriendo mayores espacios para su desarrollo y promoción.

Durante el encuentro se abordaron las acciones encaminadas a la construcción de un Centro de Interpretación Audiovisual del Cobre, así como el fortalecimiento del Museo Nacional del Cobre, iniciativas que contribuirán a preservar la identidad y el legado artesanal del municipio, además de atraer un mayor número de visitantes y generar nuevas oportunidades para las familias de la región.

Bajo la visión de Gobernar con amor, justicia y libertad, la administración municipal continúa impulsando proyectos que consolidan el patrimonio cultural y turístico de Salvador Escalante, reconociendo el talento y la creatividad de sus artesanas y artesanos.

Como muestra del orgullo y la riqueza artesanal que distingue a Santa Clara del Cobre, la presidenta municipal entregó al secretario un balón elaborado en cobre, símbolo del talento y la capacidad creativa de las y los artesanos del municipio. 

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de trabajar en unidad para impulsar el desarrollo económico, turístico y cultural del municipio, porque Salvador Escalante Nos Une.

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