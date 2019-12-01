Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 19:34:29

Morelia, Michoacán, 19 de noviembre de 2026.- Con el propósito de fortalecer la promoción turística y posicionar a Salvador Escalante como un destino de aventura y naturaleza, la presidenta municipal, Dayana Pérez Mendoza, impulsa la realización del Reto MTB Zirahuén 2026, que tendrá lugar los próximos 5 y 6 de diciembre.

El evento fue presentado desde la Secretaría de Turismo de Michoacán y reunirá a cientos de ciclistas, quienes tendrán la oportunidad de disfrutar de los paisajes naturales de Zirahuén y conocer los atractivos que hacen de este municipio un referente turístico del estado.

Dayana Pérez Mendoza expresó su agradecimiento a Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo federal; a Alejandro Hernández Torres, subsecretario de Promoción Turística del Estado; a José Luis Sosa Limón, presidente de COMETUD, y a Zirahuén Forest & Resort, por sumar esfuerzos para hacer posible esta importante actividad deportiva y turística.

A través de este tipo de iniciativas, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de generar oportunidades para impulsar la economía local, fortalecer el turismo y proyectar las riquezas naturales y culturales de la región.

Con acciones que promueven la colaboración y el desarrollo, Salvador Escalante Nos Une, trabajando para que sus destinos sigan conquistando a visitantes de Michoacán, México y el mundo.

