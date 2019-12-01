Dayana Pérez impulsa gestiones para fortalecer la infraestructura de Salvador Escalante

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 09:51:58
Morelia, Michoacán, a 19 de diciembre 2025.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, confirmó que el trabajo coordinado entre autoridades y representantes populares continúa dando resultados en favor del municipio. En una reunión de trabajo, se dialogó sobre las principales necesidades de infraestructura y se delinearon acciones para gestionar mejores condiciones que impacten positivamente en la calidad de vida de la población.

Durante el encuentro, Dayana Pérez Mendoza refrendó su visión de Gobernar con amor, justicia y Libertad, priorizando el bienestar social y el desarrollo integral de las comunidades que conforman Salvador Escalante. La alcaldesa destacó que escuchar de primera mano las demandas ciudadanas permite avanzar con planeación y rumbo claro.

Asimismo, la presidenta municipal agradeció la apertura y el compromiso de la Arq. Gladys Butanda Macías con el desarrollo de Michoacán, así como el acompañamiento y respaldo del diputado Ernesto Núñez Aguilar para impulsar gestiones que se traduzcan en obras y servicios. En este esfuerzo conjunto, la premisa es clara: Escuchar, resolver y transformar con responsabilidad institucional.

Finalmente, Dayana Pérez Mendoza reiteró que su administración continuará trabajando con compromiso y cercanía, convencida de que Santa Clara del Cobre enamora cuando hay unidad y resultados para su gente.
 

