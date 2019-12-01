Dayana Pérez impulsa el campo con entrega de árboles frutales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 19:06:50

Salvador Escalante, Michoacán, a 13 de abril de 2026.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, encabezó la entrega de 1,250 árboles frutales de durazno, ciruela, pera y limón, acción que busca fortalecer el desarrollo rural y apoyar a las familias que viven del trabajo en el campo.

Durante esta actividad, realizada junto a Victoria Hernández Quiroz, delegada de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en la Región VII Pátzcuaro-Zirahuén, se informó que 160 personas de diversas comunidades del municipio fueron beneficiadas con estos apoyos que contribuirán a impulsar la producción agrícola local.

La alcaldesa destacó que Gobernar con amor justicia y Libertad implica generar oportunidades para las familias del municipio, especialmente para quienes día a día trabajan la tierra y mantienen viva la vocación agrícola de la región.

Asimismo, subrayó que su administración mantiene una política cercana a la gente, donde Escuchar resolver Y transformar es parte fundamental del trabajo que se realiza para atender las necesidades de las comunidades.

Dayana Pérez Mendoza expresó que estas acciones representan esperanza para muchas familias, ya que fomentan la producción, el cuidado de la tierra y el crecimiento económico desde las propias comunidades.

Con iniciativas como esta, el gobierno municipal continúa impulsando proyectos que fortalecen el campo y la economía local, recordando además que Salvador Escalante Nos Une por su gente trabajadora, sus tradiciones y su compromiso con el desarrollo.

