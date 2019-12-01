Dayana Pérez fortalece seguridad en Salvador Escalante con más unidades y estado de fuerza sólido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 15:24:55
Salvador Escalante, Michoacán, a 25 de febrero de 2026.- El Gobierno Municipal continúa fortaleciendo la seguridad pública con acciones concretas y coordinación efectiva entre los distintos órdenes de gobierno.

Este día se formalizó la incorporación de dos nuevas unidades al parque vehicular de Seguridad Pública: un auto sedán gestionado con el respaldo del Gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla, y una patrulla camioneta adquirida con recursos propios del municipio.

Con esta integración, el municipio cuenta actualmente con:

* 50 elementos activos en la corporación.
* 7 patrullas en operación, de las cuales:

* 6 son municipales
* 1 corresponde al apoyo del Gobierno del Estado.

Estos resultados son producto de una estrategia basada en responsabilidad financiera, coordinación institucional y fortalecimiento operativo, priorizando la tranquilidad de las familias de Salvador Escalante.

Durante el acto protocolario, la Presidenta Municipal agradeció el respaldo del Gobierno del Estado y reiteró que la seguridad es una responsabilidad compartida que exige trabajo permanente y colaboración entre instituciones.

Asimismo, reconoció el acompañamiento de directores, regidoras y regidores del Ayuntamiento, así como la presencia de una institución educativa del municipio. Las unidades fueron bendecidas por el párroco de Santa Clara del Cobre, encomendando la labor de los elementos al servicio responsable de la ciudadanía.

El Gobierno Municipal reafirma que la seguridad no es un discurso, sino una política pública que se construye con inversión, gestión y resultados medibles.

Salvador Escalante avanza con paso firme en la consolidación de un municipio más seguro.

Noventa Grados
