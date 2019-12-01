Dayana Pérez fortalece las acciones municipales para una gestión responsable de los residuos

Dayana Pérez fortalece las acciones municipales para una gestión responsable de los residuos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 21:25:07
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Pátzcuaro, Michoacán, 10 de noviembre de 2026.- Con el compromiso de fortalecer las estrategias para el cuidado del medio ambiente, la presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, participó en el Taller de Fortalecimiento de Capacidades Municipales para la Gestión Integral de los Residuos.

Durante este encuentro, la alcaldesa compartió experiencias y puntos de vista con el secretario de Medio Ambiente, Alejandro Méndez; autoridades municipales y el director del Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro (ITSPA), Juan Carlos Celis, con el propósito de intercambiar conocimientos y construir alternativas para mejorar el manejo de los residuos.

Dayana Pérez Mendoza destacó que el problema de la basura no termina con la recolección, sino que requiere transformar los hábitos de consumo, separación y disposición de los desechos, así como fomentar una mayor conciencia ciudadana sobre el cuidado del entorno.

En este sentido, el Gobierno de Salvador Escalante reafirma su compromiso de impulsar soluciones responsables y acciones que contribuyan a la sustentabilidad, bajo la visión de que Salvador Escalante Nos Une también en la construcción de un municipio más limpio y consciente del valor de sus recursos naturales.

La presidenta municipal reiteró que cuidar el medio ambiente implica tomar decisiones en el presente para garantizar mejores condiciones de vida a las futuras generaciones, mediante el trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanía.

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