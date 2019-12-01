Dayana Pérez fortalece la campaña Reforestando Salvador Escalante junto a ejidatarios de Santa Rosa

Salvador Escalante, Michoacán, 18 de julio de 2026.- La presidenta municipal Dayana Pérez Mendoza encabezó una nueva jornada de la campaña Reforestando Salvador Escalante, en coordinación con las y los ejidatarios de la comunidad de Santa Rosa, perteneciente a la tenencia de Ixtaro, como parte de las acciones permanentes para fortalecer la conservación del medio ambiente.

Durante la actividad, la alcaldesa destacó que Gobernar con amor, justicia y Libertad también significa impulsar iniciativas que protejan los bosques, preserven los recursos naturales y fomenten la participación de la ciudadanía en el cuidado del entorno.

Dayana Pérez Mendoza señaló que cada árbol plantado representa un compromiso con la tierra, con el equilibrio ambiental y con el bienestar de las familias del municipio, además de contribuir a la construcción de un futuro más sostenible para las nuevas generaciones.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir impulsando estrategias que promuevan el cuidado del patrimonio natural y fortalezcan la conciencia ambiental entre la población, porque Salvador Escalante Nos Une en la tarea de construir un municipio más verde y con mejores oportunidades para todos.