Dayana Pérez fortalece al campo en Salvador Escalante con entrega de apoyos

Salvador Escalante, Michoacán,a 20 de febrero 2026.- Con acciones concretas que impactan directamente en la economía local, la presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza encabezó la entrega de quintales de alambre a productoras y productores del municipio, reafirmando su compromiso con el sector agrícola y ganadero.

“Apoyar al campo es apoyar a nuestras familias”, destacó la alcaldesa al subrayar que estos insumos permitirán mejorar cercos, proteger el ganado y resguardar los cultivos, fortaleciendo así el patrimonio de quienes viven del trabajo en la tierra. Porque el campo no se detiene y nosotros tampoco.

Durante el evento, se contó con la presencia de la delegada de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en la Región VII Pátzcuaro-Zirahuén, Victoria Hernández Quiroz, así como del director Omar Sáenz, quienes sumaron esfuerzos para hacer posible este respaldo. Gobernar con amor justicia y Libertad significa trabajar en equipo y poner en el centro a las familias del municipio.

La presidenta municipal reiteró que su administración mantiene como prioridad Escuchar resolver Y transformar las necesidades de la población, especialmente de quienes sostienen la economía rural. Con estas acciones, el gobierno municipal demuestra que Santa Clara del Cobre enamora no solo por su riqueza cultural, sino también por su gente trabajadora y productiva.