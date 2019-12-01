Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 21:41:09

Santa Clara del Cobre, Michoacán, 25 de noviembre de 2026.- Con el compromiso de impulsar la educación y generar mayores oportunidades para las nuevas generaciones, la presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, participó en la entrega de tarjetas del programa Becas para el Bienestar Benito Juárez, dirigidas a estudiantes de nivel medio superior del municipio.

Durante la jornada, estuvo acompañada por Joaquín Orozco, director de Bienestar y Desarrollo Social, así como por personal del programa de Becas para el Bienestar, quienes participaron en este proceso de entrega de apoyos a las y los jóvenes beneficiarios.

Dayana Pérez Mendoza reconoció la labor del Gobierno de México por impulsar programas sociales que contribuyen a la economía de las familias y permiten que más estudiantes tengan las condiciones necesarias para continuar su formación académica.

Asimismo, expresó sus mejores deseos a las y los jóvenes, a quienes invitó a seguir preparándose, esforzándose y trabajando por alcanzar sus metas, pues la educación es una herramienta fundamental para construir un mejor futuro.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con la educación y el bienestar de las familias, porque en Salvador Escalante Nos Une el trabajo por las nuevas generaciones es una prioridad.