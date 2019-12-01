Dayana Pérez encabeza 4ta Sesión Distrital de Desarrollo Rural en Salvador Escalante

Dayana Pérez encabeza 4ta Sesión Distrital de Desarrollo Rural en Salvador Escalante
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 21:48:08
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Salvador Escalante, Michoacán, 16 de abril del 2026.- La presidenta municipal, Dayana Pérez Mendoza, encabezó la 4ta Sesión Distrital de Desarrollo Rural, un espacio clave para escuchar, dialogar y construir soluciones reales en beneficio del sector campesino del municipio.

Durante el encuentro, Dayana Pérez Mendoza destacó la importancia de trabajar de manera coordinada con los distintos niveles de gobierno y actores del sector rural, bajo la visión de Gobernar con amor, justicia y libertad, priorizando siempre el bienestar de las familias del campo.

En la sesión se contó con la participación de la Dra. María Enríquez Guillén, jefa del Distrito de Desarrollo Rural Pátzcuaro de SADER Federal, así como delegados de diferentes regiones, con quienes se intercambiaron propuestas y estrategias para fortalecer la productividad y el desarrollo sostenible.

La alcaldesa reiteró que su administración mantiene el compromiso de Escuchar, resolver y transformar, atendiendo de manera directa las necesidades de las y los productores, y generando acciones concretas que impulsen un campo más fuerte, justo y con mayores oportunidades.

Finalmente, Dayana Pérez Mendoza subrayó que apoyar al sector rural es fundamental para el crecimiento del municipio, destacando que Salvador Escalante nos une en el objetivo común de construir un mejor futuro para todas y todos.

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