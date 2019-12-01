Dayana Pérez destaca certificación del cobre martillado de Santa Clara del Cobre

Salvador Escalante, Michoacán, a 6 de marzo de 2026.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, destacó la importancia de la entrega de certificaciones de Indicación Geográfica (IG) para el cobre martillado de Santa Clara del Cobre, un reconocimiento que respalda oficialmente el origen, la autenticidad y la calidad de una tradición artesanal que ha dado identidad al pueblo durante generaciones.

Durante el acto, se informó que 48 personas artesanas recibieron certificaciones y etiquetas oficiales que avalan que sus piezas fueron elaboradas bajo técnicas tradicionales, protegiendo así el trabajo artesanal frente a reproducciones industriales o de origen extranjero. Este proceso fue impulsado por la Casa de las Artesanías de Michoacán (Casart), encabezada por su director Cástor Estrada Robles, quien señaló que este programa fortalece la confianza del consumidor y abre nuevas oportunidades de mercado para el sector artesanal.

En su mensaje, Dayana Pérez Mendoza subrayó que este avance representa un paso muy importante para las artesanas y artesanos de la región, ya que además de preservar el patrimonio cultural, contribuye al desarrollo económico del municipio. Bajo la visión de “Gobernar con amor justicia y Libertad”, su administración continúa respaldando las tradiciones que dan identidad y sustento a las familias de Salvador Escalante.

La alcaldesa también compartió una noticia significativa para la comunidad: Santa Clara del Cobre participa para ser reconocida por la UNESCO como la primera Ciudad Artesanal del Mundo en México por la World Craft City, un proceso que fortalecería el orgullo y la proyección internacional de la tradición del cobre martillado.

Asimismo, agradeció el respaldo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, del director de Casart Cástor Estrada Robles, y de todas las personas que han impulsado este esfuerzo en favor del sector artesanal, reiterando que el trabajo coordinado permite “Escuchar resolver Y transformar” en beneficio de la comunidad.

Durante el evento también participaron la artesana Leonila García Amezquita y el artesano Pablo Gómez Reyes, quienes coincidieron en que esta certificación representa un paso importante para fortalecer el reconocimiento de sus piezas como obras auténticas, elaboradas con técnicas tradicionales y con el profundo arraigo cultural que distingue a Santa Clara del Cobre.

Con este tipo de acciones, el municipio reafirma su compromiso con la preservación de su riqueza cultural y artesanal, demostrando que “Santa Clara del Cobre enamora” por su talento, historia y tradición viva.