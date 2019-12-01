Dayana Pérez da arranque a la construcción con adoquinado de la calle Acapulco, en Zirahuén

Dayana Pérez da arranque a la construcción con adoquinado de la calle Acapulco, en Zirahuén
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2026 a las 21:19:24
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Zirahuén, Michoacán a 8 de noviembre de 2026.– Con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana y brindar mejores condiciones de movilidad a las familias, la presidenta municipal Dayana Pérez Mendoza encabezó el arranque de los trabajos de construcción con adoquinado de la calle Acapulco, en la tenencia de Zirahuén.

 

Durante el inicio de esta obra, la alcaldesa destacó la importancia de impulsar acciones que atiendan las necesidades cotidianas de la población y que se traduzcan en beneficios directos para quienes transitan diariamente por esta vialidad.

 

En este arranque se contó con la presencia del jefe de tenencia, Salud Medrano; el comisariado ejidal, Leonardo; el líder de los pescadores, Fernando, y el comisariado de la comunidad indígena, Iván, quienes acompañaron este importante paso para Zirahuén.

 

Dayana Pérez Mendoza reiteró su compromiso de continuar trabajando de la mano con las comunidades, impulsando obras que contribuyan al bienestar de las familias y al desarrollo del municipio.

 

Con acciones que responden a las necesidades de la ciudadanía, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir construyendo mejores condiciones de vida para todas y todos, porque Salvador Escalante Nos Une.

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