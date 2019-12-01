Dayana Pérez da arranque a la Campaña de Salud Visual “Ver bien para aprender mejor” en Salvador Escalante

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 11:05:29
Salvador Escalante, Michoacán, a 12 de febrero 2026.- Con una visión centrada en el bienestar y el desarrollo integral de la niñez, la presidenta municipal Dayana Pérez Mendoza dio el arranque oficial a la Campaña de Salud Visual “Ver bien para aprender mejor”, iniciativa que beneficiará a miles de estudiantes del municipio.

El inicio del programa se realizó en las escuelas primarias Emiliano Zapata y Salvador Escalante, marcando el comienzo de una estrategia que permitirá detectar y atender problemas visuales que inciden directamente en el aprendizaje escolar.

Durante su mensaje, la presidenta municipal destacó que la educación es una prioridad para su gobierno y que garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo académico de niñas y niños es una responsabilidad institucional. En ese sentido, subrayó que una buena salud visual es clave para mejorar el rendimiento escolar y la calidad de vida de las y los estudiantes.

Esta campaña es totalmente gratuita y es impulsada por el Gobierno Municipal de Salvador Escalante, en vinculación con el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación Pública y la Dirección de Educación Municipal. Se tiene previsto recorrer aproximadamente 93 escuelas, incluidas escuelas comunitarias, beneficiando a 8 mil 500 alumnas y alumnos, quienes recibirán lentes sin costo en caso de requerirlos.

Al arranque del programa asistieron el Secretario del Ayuntamiento, Fernando Agnael Rueda Castro; el Regidor de Educación, Jaime Saucedo Reyes; y la Directora de Educación Municipal, Ivonne Zaragoza Álvarez, así como autoridades educativas y representantes escolares, quienes coincidieron en la importancia de trabajar de manera coordinada por el bienestar de la niñez.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal que encabeza Dayana Pérez Mendoza refrenda su compromiso de escuchar, resolver y transformar, impulsando políticas públicas que inciden de manera directa en el presente y futuro de las niñas y niños de Salvador Escalante.

