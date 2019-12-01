Salvador Escalente, Michoacán, a 3 de marzo de 2026.- En el municipio de Salvador Escalante, la presidenta municipal Dayana Pérez Mendoza encabezó una emotiva jornada dedicada a reconocer el esfuerzo y entusiasmo de la niñez, reafirmando que la infancia merece ser celebrada y reconocida.

Durante el encuentro con 22 escuelas de la Zona 66 de Preescolar y la Zona de Educación Física 011, Dayana Pérez Mendoza hizo entrega de medallas a niñas y niños como símbolo de su disciplina, dedicación y compromiso en cada actividad. Además, compartieron fruta para que las y los pequeños disfrutaran de este momento especial en un ambiente de alegría y convivencia.

En su mensaje, la alcaldesa reiteró que Gobernar con amor justicia y Libertad significa estar cerca de quienes representan el presente y el futuro del municipio, impulsando acciones que fortalezcan su desarrollo integral. Subrayó que Escuchar resolver Y transformar es parte esencial de su administración, especialmente cuando se trata de generar mejores oportunidades para la niñez.

“Reconocer sus logros es sembrar confianza y motivación en el futuro de Salvador Escalante”, expresó Dayana Pérez Mendoza, convencida de que cada paso que se da en favor de la educación y el bienestar infantil construye un municipio más fuerte.

Con este tipo de actividades, el gobierno municipal refrenda su compromiso con las nuevas generaciones, demostrando que Santa Clara del Cobre enamora no solo por su tradición y cultura, sino por el impulso constante a su gente desde la infancia.

