Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 19:17:39

Ciudad de México, 26 de noviembre de 2026.– La presidenta municipal, Dayana Pérez Mendoza, asumió con honor y responsabilidad la Vicepresidencia del Consejo Nacional de Jóvenes Pro México (CONAJO), durante un acto realizado en el Senado de la República, con lo que amplía su participación en espacios nacionales de representación y liderazgo juvenil.

La alcaldesa destacó que esta encomienda representa una oportunidad para contribuir al desarrollo de las juventudes mexicanas, no solamente desde su responsabilidad al frente del Gobierno Municipal de Salvador Escalante, sino también como una mujer joven convencida de que el liderazgo puede transformar realidades, abrir caminos y generar nuevas oportunidades.

Señaló que esta nueva etapa le permitirá llevar la grandeza de Michoacán a otros espacios, fortalecer la participación de las y los jóvenes y sumar esfuerzos en la construcción de un México donde las nuevas generaciones sean protagonistas de su propio desarrollo.

Bajo la visión de Salvador Escalante Nos Une, Dayana Pérez Mendoza refrendó su compromiso de trabajar con responsabilidad, entusiasmo y convicción, representando a su municipio y a Michoacán en iniciativas que impulsen el talento, las ideas y la participación de la juventud.

Asimismo, expresó su agradecimiento a Ronaldo, presidente fundador de CONAJO; a los senadores Emmanuel y Nora, así como al diputado Toño Ramírez, por coincidir en este proyecto y respaldar los espacios de participación para las nuevas generaciones.

Finalmente, reiteró que la juventud, su voz y sus acciones deben formar parte activa de la transformación de México.

