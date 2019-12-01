David Martínez Gowman propone una nueva Ley de Adquisiciones y Contratación de Servicios para Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 17:25:20
Morelia, Michoacán, a 16 de octubre del 2025.- El diputado David Martínez Gowman presentó una propuesta para una nueva Ley de Adquisiciones y Contratación de Servicios que tiene como premisa generar mejores condiciones para los michoacanos, a través de un nuevo ordenamiento que se basa  en los principios rectores de eficiencia, economía, transparencia, imparcialidad, inclusión y sustentabilidad. 
    
El legislador resaltó que las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios ya no deben ser alcanzados por la corrupción, por lo que se deben brindar oportunidades, a los proveedores locales, para impulsar la economía de Michoacán.

El buen manejo del recurso público es responsabilidad de todos, alertó David Gowman al exhortar a realizar una legislación que evite la discrecionalidad en el manejo de los recurso públicos.

Martínez Gowman consideró que en Michoacán la ley vigente tiene diversas inconsistencias así como procedimientos que se realizan mediante reglamentación y con la nueva disposición federal se establecen nuevos términos y procedimientos.

En la presente iniciativa de Ley se considera el diálogo competitivo, la adjudicación directa con estrategia de negociación, asignación de contratos derivados de la suscripción de acuerdos, asignación de órdenes de suministro derivados de la tienda digital. Transitar a la contratación vía electrónica y a través de la Plataforma Digital.

El diputado destacó que en esta nueva ley se impulsa la participación de las MIPYMES en la contratación, por lo que se pretende crear un Comité Estatal de Adquisiciones integrado por los Comités de cada uno de los poderes, municipios y organismos constitucionales autónomos.

