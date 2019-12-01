David Martínez Gowman presenta reforma para evitar que personas presenten denuncias con imputaciones falsas en Michoacán

David Martínez Gowman presenta reforma para evitar que personas presenten denuncias con imputaciones falsas en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 20:28:11
Morelia, Michoacán, a 3 de diciembre del 2025.- El diputado local, David Martínez Gowman presentó ante el pleno del Congreso del Estado, una iniciativa que contempla reformar el Código Penal para el Estado de Michoacán con la objetivo de establecer en la legislación, a la persona que presente denuncias o querellas haciendo falsas imputaciones, refiriéndose a aquellas en que su autor imputa un delito a persona determinada sabiendo que ésta es inocente o que el delito no se ha cometido. 

De acuerdo a lo expuesto por el diputado local la persona afectada podrá solicitar la reparación del daño en cualquier momento conforme a la legislación penal y civil aplicable.

El legislador explicó que cuando se denuncia o se interpone una querella con la intención de dañar, causa daños a las personas que se ven afectadas, y la afectación que se vive repercute a nivel personal, social y legal; la mayoría de las personas que se ven afectadas por denuncias falsas sufren el señalamiento de la sociedad.

Por otra parte, David Martínez informó que también se reformó la Ley orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, al Servicio de las Víctimas, en el tema de la carta de no antecedentes penales. La carta de no antecedentes penales es un documento en el cual se señala que no se tiene registros de haber sido condenado por un delito.

Ante ello, resulta necesario establecer en la ley de la Fiscalía, que la presentación de denuncias o querellas en forma oral, por escrito o a través de medios digitales o el acuerdo de vinculación a proceso, no constituyen un antecedente penal, hasta que exista condena ejecutoria e inatacable.

