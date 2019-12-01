Data Polls Mx coloca a Brissa Arroyo en el ranking de mujeres jóvenes que transforman el país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 15:57:23

Morelia, Michoacán, a 17 de abril de 2026.- La diputada local Brissa Arroyo se coloca en el Ranking de Relevo Generacional Femenino 2026, estudio elaborado por Data Polls MX.

Brissa Arroyo, Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura, ha sido catalogada junto a otras Congresistas jóvenes como una de las mujeres que están transformando la vida pública en nuestro país.

El Ranking de relevo generacional femenino 2026, destaca legisladoras jóvenes del país de diferentes fuerzas políticas que transforman activamente la conversación pública, con agendas relevantes y que conectan con nuevas audiencias en un entorno político cada vez más dinámico y digital.

De acuerdo con el estudio e información de la consultora, "se trata de una generación que no espera su turno: lo está tomando".

Son mujeres jóvenes que legislan, comunican, conectan y avanzan con una visión clara de futuro.



La medición, -se explica en el estudio-, se construyó a partir de una metodología integral que considera variables como: Posicionamiento público, Actividad legislativa, Presencia digital, Proyección política, Vinculación con la ciudadanía y otros contenidos.

Se coloca a 10 diputadas jóvenes de distintos estados y fuerzas políticas, que de acuerdo con el análisis comparten una característica en común: la capacidad de incidir en la conversación pública desde agendas relacionadas con desarrollo social, equidad, innovación y participación ciudadana.

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