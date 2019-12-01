Daniel Manzo pide que un juez federal ordene la entrega de los celulares de Carlos Manzo

Daniel Manzo pide que un juez federal ordene la entrega de los celulares de Carlos Manzo
Autor: Amanda Bautista Rodríguez  / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 16:07:21
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Morelia, Michoacán, a 7 de octubre del 2026.- El subsecretario de Gobierno de Michoacán, Juan Daniel Manzo Rodríguez, pidió que la Fiscalía General del Estado o la Fiscalía General de la República soliciten ante un juez federal la entrega de los celulares de su hermano, el exalcalde de Uruapan Carlos Manzo, para que sean incorporados a la investigación de su homicidio.

“A nadie le importan sus temas personales; lo que importa es el esclarecimiento del homicidio. No es un tema de morbo”, afirmó, al cuestionar el argumento de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, de que entregar los teléfonos podría exponer información privada.

Manzo sostuvo que, si Quiroz no entrega voluntariamente los dispositivos, las autoridades deben recurrir a la vía judicial. “La Fiscalía, como instancia investigadora, puede requerir cualquier indicio. Sin embargo, si hay negativa, podría ser por una orden de un juez”, señaló.

El funcionario calificó de “banal y falaz” la preocupación por la información personal y defendió que los teléfonos pueden aportar elementos relevantes para esclarecer el crimen. “Si ese fuera el argumento, este tipo de pruebas no deberían requerirse para ninguna de las víctimas en el país. Habría que legislar sobre eso. Si ese es el argumento, pues ya deberíamos cancelar ese tipo de investigaciones”, declaró.

Recordó que el 26 de agosto pasado presentó ante la FGR una solicitud para ampliar las indagatorias al círculo cercano de su hermano y recuperar sus celulares. Según explicó, en ese momento la Fiscalía estatal aún no había solicitado los dispositivos.

Daniel Manzo también recordó que, según las investigaciones, 32 personas detenidas en el caso están relacionadas con indagatorias sobre telefonía celular. Afirmó que él es víctima indirecta y que, como denunciante del homicidio, solicitaría a la Fiscalía realizar las diligencias necesarias para obtener los aparatos, incluso mediante una orden judicial.

Las declaraciones se dieron después de que la alcaldesa Grecia Quiroz acudiera este miércoles a San Lázaro para pedir que la FGR atraiga la investigación, con el respaldo de legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano.

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