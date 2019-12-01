Da inicio la Escuela de Bomberos de Michoacán: Segob

Da inicio la Escuela de Bomberos de Michoacán: Segob
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 10:06:19
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Morelia, Michoacán, 14 de abril de 2026.- La Secretaría de Gobierno, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, inauguró la Escuela de Bomberos del Estado de Michoacán, un avance significativo en la consolidación de la formación profesional de nuevas generaciones de bomberos, bajo estándares técnicos y operativos especializados.

Este hecho representa un paso importante en el fortalecimiento de la capacitación, profesionalización y preparación del personal dedicado a la atención de emergencias en la entidad.

La  creación de esta institución, responde a la necesidad de contar con elementos mejor preparados, capaces de enfrentar de manera eficiente y oportuna las distintas situaciones de riesgo que se presentan en el estado, y priorizar siempre la seguridad de la población.

El programa de formación se extenderá por ocho meses, periodo el cual las y los estudiantes recibirán capacitación teórica y práctica en combate de incendios, atención prehospitalaria y diversas modalidades de rescate, incluyendo cuerdas y medios acuáticos.

Asimismo, se instruirán en el manejo de materiales peligrosos y la gestión integral de emergencias.

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