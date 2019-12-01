D4TA acorta brecha digital para estudiantes de Michoacán: Bedolla

Zamora, Michoacán, a 17 de marzo del 2026.- El programa D4TA rompe con la brecha digital en Michoacán, pues cada alumno de prepa y universidad contará con internet para aportar a que sigan con sus estudios, aseguró el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla.

En el marco de la entrega a alumnos Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora, el mandatario estatal expuso que la CFE donó los chips y la red de internet, mientras que el estado aporta el plan que otorga cuatro gb de datos de internet, llamadas y mensajes ilimitados.

Destacó que los estudiantes actualmente no pueden vivir sin internet, pues se ha convertido en algo básico, debido a que sin internet los alumnos tienen una barrera que les impide avanzar en sus estudios.

Ramírez Bedolla enfatizó que a partir de este día los estudiantes podrán dar de alta su nuevo número telefónico, para comenzar con la conectividad que les proporciona D4TA.

Por su parte, Gabriela Molina Aguilar, secretaria de Educación en la entidad, reconoció en las juventudes el impulso que trae la innovación, motor que empuja y caracteriza las acciones del gobierno, por ello, D4TA llega como un programa innovador que les permitirá mantenerse conectados y presentes en las aulas.

En este sentido, la secretaria de educación apuntó que la inversión económica que ha realizado el gobierno desde preescolar hasta nivel superior, ha permitido que 159 mil alumnos volvieran a las aulas, es decir, salieron de las calles para continuar con su educación, por eso pidió a los jóvenes que sí se mantengan conectados para continuar con sus estudios y salgan de esta institución los futuros profesionistas que definan el rumbo del estado y del país.

Mientras que Emilia Esther Calleja, directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), invitó a los estudiantes a trabajar para que el desarrollo llegue a más comunidades y más hogares, pues la educación es la vía más eficiente para el bienestar social e invitó a usar esta herramienta para acercarse cada vez más a sus metas y construir un mejor futuro para sus familias, para el territorio.

Finalmente, recalcó que este programa sigue con la ruta congruente de la misión de la CFE, que implica estar presentes con sentido social.