Cumplir con el Servicio Militar fortalece valores y oportunidades: Yankel Benítez Silva

Morelia, Michoacán, a 20 de octubre de 2025.- El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, informó que concluyó satisfactoriamente el registro para la Cartilla del Servicio Militar Nacional, clase 2007 y remisos, con una participación destacada de 2,450 jóvenes, lo que refleja una juventud cumplida, comprometida con sus deberes cívicos y con el fortalecimiento de los valores patrios.

Benítez Silva explicó que el proceso de registro finalizó el pasado 15 de octubre, y el siguiente paso será el sorteo con la tradicional tómbola, que se llevará a cabo el 30 de noviembre a partir de las 7:00 horas.

“A quienes les toque la bola blanca, les corresponderá realizar el servicio militar de manera presencial; quienes saquen la bola negra quedarán como reserva. Todos deben acudir con la hoja de registro para participar en el sorteo”, detalló.

El funcionario recordó que cumplir con el servicio militar es una obligación constitucional para los hombres, y que las mujeres pueden integrarse de forma voluntaria, participación que va en aumento, representando este año un 5% del total de registros.

La liberación de cartillas iniciará el 2 de enero de 2026 en la Zona Militar, tanto para quienes realizarán el servicio como para los reservistas. El secretario del Ayuntamiento subrayó además la importancia práctica de contar con la cartilla liberada, es un requisito en varios empleos del sector público y privado, así como en trámites relacionados con la portación de armas o acceso a ciertos puestos de confianza.

Finalmente, Benítez Silva anunció que a partir del 2 de enero y hasta mediados de octubre de 2026, se abrirá el registro para la Generación 2008 y remisos, en el Centro Administrativo de Morelia, en las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento.