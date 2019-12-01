Cumple SSC Querétaro como único espacio en el país con certificación vigente en igualdad laboral y no discriminación

Querétaro, Querétaro, 6 de noviembre del 2025.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana se ha posicionado como la única agencia de seguridad pública del país con certificación vigente en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, de acuerdo con el Padrón Nacional de Centros de Trabajo Certificados.

Esta distinción acredita que la Secretaría cuenta con políticas y prácticas institucionales que promueven la igualdad de oportunidades, la no discriminación y el desarrollo integral de las y los trabajadores, a través de una cultura organizacional basada en principios éticos, inclusión y equidad de género.

Dicha certificación se otorga tras un riguroso proceso de evaluación de diversos requisitos, entre los que destacan: Contar con una Política de Igualdad Laboral y No Discriminación, igualdad salarial y de oportunidades, la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal, mecanismos de prevención de cualquier tipo de violencia laboral, así como procesos de formación y capacitación continua con perspectiva de género.

Como parte de las acciones implementadas, la SSC ha fortalecido las condiciones para que más mujeres se incorporen a la Policía Estatal, mediante procesos de reclutamiento, selección y capacitación con igualdad de oportunidades, acceso a seguridad social, estímulos, becas, seguro de vida, apoyo para vivienda, licencias por maternidad, sala de lactancia, uso de lenguaje incluyente y no sexista, así como contar con mecanismos que garantizan ambientes laborales libres de violencia y discriminación.

La Policía Estatal se encuentra además entre las corporaciones de seguridad mejor remuneradas del país, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, lo que refleja el compromiso permanente con la dignificación policial.

De igual manera, la Secretaría cuenta con un Modelo de Salud Integral, con enfoque humanista, que ofrece servicios de nutrición, medicina general, psicología y fisioterapia, así como un comedor y gimnasio que promueven estilos de vida saludables.

Con estas acciones, Querétaro consolida una Secretaría de Seguridad Ciudadana eficaz, responsable e inclusiva, comprometida con el bienestar de su personal y con la seguridad de todas y todos los queretanos.