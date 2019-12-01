Cumple SEDIF el sueño de niñas y niños queretanos al visitar el Parque Mundo Imáyina

Querétaro, Querétaro, 18 de agosto del 2025.- Con el objetivo brindar un rato de esparcimiento familiar, la titular del Sistema Estatal DIF, Car Herrera de Kuri, cumplió con el sueño de 39 niñas y niños queretanos beneficiarios del Hospital Infantil Teletón de Oncología (HITO) y del Centro de Rehabilitación Integral de Querétaro (CRIQ), al invitarlos a Mundo Imáyina, un parque acuático y de diversiones cien por ciento accesible e incluyente, ubicado en el estado de Morelos.

La presidenta del SEDIF informó que cada infante tuvo la posibilidad de viajar acompañado de cuatro integrantes de su familia (papá, mamá, hermanos o abuelos), quienes pasaron tres días alojados en villas temáticas, y pudieron disfrutar de áreas de juegos mecánicos, carrusel, albercas, cine, castillos y actividades de dibujo, pintura, show de talentos y cuenta cuentos.

“Para nuestros niños es muy importante acudir a este parque, es un lugar en México increíble, permite que los niños y sus familias puedan pasar un rato de diversión, de esparcimiento, les van a dar de comer, van a nadar, van a tener muchas actividades donde convivir los hijos con los papás; esta es otra forma en que el DIF Estatal apapacha y consiente tanto a nuestros niños del CRIQ como del HITO”, aseguró.

Durante la visita, el director de Rehabilitación y Asistencia Social del SEDIF, Francisco Reséndiz López, comentó que este proyecto fortalece el tejido social y al mismo tiempo, contribuye a la formación de familias más resilientes, por ello, agradeció el apoyo de la Fundación Dr. Sonrisas para que acudieran un total de 173 personas.

Cabe mencionar que esta primera visita se logró por medio de un convenio de colaboración entre el DIF Estatal y el director general de Mundo Imáyina, Andrés Martínez Corral, por lo cual se planea que en octubre próximo puedan acudir más familias queretanas y experimentar la magia y fantasía que ofrece este recinto especialmente diseñado para el sector infantil.