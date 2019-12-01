Cumple Quiroga con más obra pública, inaugura Alma Mireya González red de agua potable, drenaje y pavimentación en la calle Cerro Chino

Cumple Quiroga con más obra pública, inaugura Alma Mireya González red de agua potable, drenaje y pavimentación en la calle Cerro Chino
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 21:16:17
Quiroga, Michoacán, 19 de febrero de 2026.- Con hechos que mejoran la calidad de vida de las familias, la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, inauguró la construcción de la red de agua potable, drenaje sanitario y pavimentación en la calle Cerro Chino, en la cabecera municipal.

Durante el acto, la alcaldesa destacó que esta obra integral responde a una demanda prioritaria de las y los vecinos, ya que no solo mejora la movilidad, sino que garantiza servicios básicos dignos y seguros para las familias de la zona. “Seguimos trabajando para que el desarrollo llegue a cada colonia y cada calle de Quiroga”.

Entre las acciones realizadas se encuentra la construcción de 680 metros cuadrados de pavimento hidráulico, 145 metros lineales de guarnición de concreto y 105 metros cuadrados de banqueta de concreto simple, fortaleciendo la infraestructura urbana y brindando mayor seguridad peatonal.

Asimismo se llevó a cabo la construcción de 73 metros lineales de drenaje sanitario RD-25, la rehabilitación de dos pozos de visita, la colocación de dos tapas tipo brocal, así como la instalación de descargas sanitarias y tomas domiciliarias de agua potable, asegurando un servicio eficiente y funcional.

Además, se realizó el balizamiento de guarniciones y la construcción de una boca de tormenta para la captación de agua pluvial, acción que permitirá prevenir encharcamientos y proteger la vialidad durante la temporada de lluvias.

La presidenta municipal subrayó que su administración continuará priorizando obras integrales que eleven la calidad de vida de la población, dejando en claro su compromiso de trabajar con responsabilidad y cercanía para seguir construyendo un Quiroga con mejores servicios y mayor bienestar para todas y todos.

Acompañada de la población del lugar y funcionarios municipales, la alcaldesa hizo entrega de las obras y reiteró que su administración seguirá llevando desarrollo a todas las zonas de Quiroga.

A su vez, las familias del lugar agradecieron a la presidenta por atender las gestiones que hicieron, ya que por muchos años demandaron las obras y en esta administración fueron escuchados y con hechos se tiene un mejor presente.

