Cumple Ayuntamiento de Morelos con las comunidades: Julio César Conejo Alejos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 17:07:54

Villa Morelos, Michoacán, a 4 de noviembre de 2025.- Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias y fortalecer la infraestructura vial del municipio, el presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, informó que se encuentra en proceso la construcción con pavimento hidráulico en una calle principal de la comunidad de La Viga, con una inversión de 2 millones 286 mil 178 pesos.

En ese tenor, se destacó que esta obra forma parte del Programa Operativo Anual, reafirmando su compromiso de cumplir en tiempo y forma con cada proyecto que impulsa el desarrollo local.

“Estas acciones son el reflejo de un gobierno que trabaja con causa, con cercanía y resultados. Mejorar los caminos y accesos de nuestras comunidades es mejorar también la vida de sus habitantes”, señaló el edil.

Al tiempo que dijo que la pavimentación con concreto hidráulico traerá múltiples beneficios a los vecinos, como una mayor seguridad vial, mejor movilidad peatonal y vehicular, así como la reducción de polvo y lodo en temporada de lluvias, contribuyendo al bienestar y la salubridad de las familias.

Además, Conejo Alejos subrayó que este tipo de obras fortalece la comunicación entre comunidades rurales, facilitando el acceso a servicios, escuelas y centros de trabajo, al tiempo que impulsa la economía local mediante el empleo temporal que genera.

“Seguimos demostrando que Morelos tiene un presidente en movimiento, comprometido con cada comunidad y atento a las necesidades reales de su gente. Esta obra en La Viga es sólo una muestra más de que los resultados se construyen con trabajo constante y voluntad de servir”, concluyó.