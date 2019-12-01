Cuidar a la Presidenta y a alcaldes, es cuidar a México: Máynez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 21:51:44
Guadalajara, Jalisco, a 6 de noviembre de 2025.- El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, señaló que el incidente de acoso contra la presidenta Claudia Sheinbaum, no se debe vanalizar ni llevar a chiste, y consideró que se debe tener solidaridad con ella, como mujer y como jefa del Estado mexicano. 

El dirigente nacional asistió al informe de labores del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, en Guadalajara. Álvarez Máynez dijo esperar que la presidenta cuente con buenos protocolos en su seguridad:  “Ella es la representante del Estado mexicano, en ella vamos todos y cuidar a la presidenta es cuidar a México”. 

Jorge Máynez, añadió que se debe reforzar la seguridad de la presidenta, así como cuidar a los presidentes municipales; hizo énfasis en la necesidad de fortalecer a las policías municipales y lamentó que nuevamente en el presupuesto son dejadas en el abandono, lo que calificó como un error. 

“Cuidar a la presidenta de México es cuidar a México y eso lo debemos de entender todos. Así como cuidar a los presidentes municipales, también es cuidar a México y por eso yo retomaba el tema del fortalecimiento de las policías municipales, que de nuevo en el presupuesto vuelven a ser dejadas en el abandono y eso es un error”, afirmó.

Finalmente, el coordinador nacional manifestó que Movimiento Ciudadano seguirá construyendo con la ciudadanía y desde lo local.

