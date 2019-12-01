Cuidado, igualdad y corresponsabilidad, los ejes centrales de la democracia:  Laura Sepúlveda 

Querétaro, Qro., 15 de abril de 2026.- Con la intención de promover cambios legislativos y medidas de cuidados que puedan implementarse en distintos niveles de gobierno, la Fundación Grandeza de las Mujeres Mexicanas presentó la Agenda de Fortalecimiento de la Participación Política de las Mujeres que posiciona el cuidado, la igualdad y la corresponsabilidad como eje central de la democracia y participación política de este sector de la población, afirmó Laura Sepúlveda Antuna, presidenta de dicha fundación.

Explicó que el proyecto "Mapeo del cuidado y participación política de mujeres en Querétaro" es un documento que representa un hito en la incorporación del cuidado como una condición estructural para el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las mujeres.

“A partir de un diagnóstico participativo con 60 mujeres de los municipios de Querétaro, Corregidora y El Marqués, entre ellas lideresas sociales, funcionarias, académicas, empresarias y militantes, la agenda visibiliza las barreras reales que enfrentan las mujeres para participar en la vida pública”.

La investigación confirma, dijo, que la sobrecarga del trabajo de cuidados no remunerado continúa siendo una de las principales limitantes para la participación política femenina.

Por ello, señaló, la fundación impulsa una propuesta innovadora que trasciende el enfoque tradicional asistencialista y posiciona el cuidado como un asunto de justicia social, igualdad sustantiva y calidad democrática.

Enfatizó que esta es una agenda pionera que busa transformar la democracia pues destaca por ser una de las primeras en articular, desde lo local, una propuesta integral de política de cuidados vinculada directamente con la participación política.

“Su enfoque propone transitar de soluciones individuales a transformaciones estructurales basadas en corresponsabilidad entre Estado, mercado, comunidad y familias”.

Destacó que el documento se estructura en cinco ejes estratégicos: Derecho a la participación política con igualdad sustantiva; infraestructura pública y comunitaria de cuidados; transformación del modelo laboral y organizacional; corresponsabilidad social y redes de apoyo y bienestar y salud mental en el ejercicio del liderazgo.

“Cada eje incorpora diagnósticos, datos clave y propuestas concretas orientadas a garantizar condiciones reales para la participación de las mujeres, reconociendo que sin sistemas de cuidados no es posible hablar de una democracia plenamente inclusiva”.

Aseveró que el proyecto combinó herramientas cuantitativas y cualitativas, incluyendo entrevistas, grupos focales, mesas de trabajo y un foro público de incidencia. Este proceso permitió construir una agenda ciudadana basada en evidencia local, con propuestas viables que buscan incidir en políticas públicas, marcos normativos e institucionales.

“Se identificó que la participación política de las mujeres se sostiene actualmente mediante sobreesfuerzos personales, redes informales y estrategias individuales de conciliación, lo que genera impactos significativos en su bienestar físico y emocional”.

Aseguró que, con esta agenda, la Fundación Grandeza de las Mujeres Mexicanas reafirma su liderazgo como agente de cambio y su compromiso con el fortalecimiento de la democracia paritaria en México.

“Su carácter pionero radica en colocar el cuidado en el centro del debate político, no como un tema secundario, sino como una infraestructura esencial que habilita o limita el acceso al poder”.

Por ello, llamó a instituciones públicas, actores políticos, organizaciones sociales y sociedad en general a adoptar esta agenda como base para la construcción de políticas públicas más justas, incluyentes y sostenibles.

Reconoció que este proyecto fue posible gracias al apoyo del Instituto Nacional Electoral a través del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres mediante

Organizaciones de la Sociedad Civil 2025.

Elvia Ramírez, integrante de la fundación, explicó que el documento será difundido en formato digital y presentado ante actores políticos de la legislatura local, municipios y dependencias estatales como la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación.

“Esta agenda también la llevaremos al a la Edición 56 de la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se celebrará en junio en Panamá, donde la fundación participará en foros de sociedad civil”.

Destacó que los cuidados fueron reconocidos recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un derecho regional, lo que refuerza la importancia de compartir la experiencia mexicana.

Entre los cinco ejes, la fundación subrayó la relevancia de fortalecer la infraestructura pública y comunitaria de cuidados, ya que la demanda actual supera la capacidad instalada. Se busca ampliar guarderías, estancias de día para niños y adolescentes, así como espacios para personas con discapacidad.

“Si no hay estos apoyos, es difícil que las mujeres participen en el empleo formal o en la política, porque las cargas de cuidado limitan su desarrollo”.

La propuesta plantea que tanto el sector público como las empresas inviertan en infraestructura de cuidados, además de fomentar esquemas comunitarios que permitan repartir de manera equitativa estas responsabilidades. Con ello, se busca garantizar que las personas más vulnerables tengan acceso a servicios de calidad sin depender de sus recursos económicos.