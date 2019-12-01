Cuestionan en Michoacán encuesta del PAN que llevó a David Cortés a la coordinación en Morelia

Cuestionan en Michoacán encuesta del PAN que llevó a David Cortés a la coordinación en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 21:35:22
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Morelia, Michoacán, 7 de octubre de 2026.- El Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán designó al diputado federal David Cortés Mendoza como coordinador de sus trabajos en Morelia rumbo al proceso electoral de 2027, decisión que generó cuestionamientos debido a que los resultados de la encuesta interna utilizada para definirlo no fueron presentados públicamente. 

El dirigente estatal del PAN, Carlos Quintana Martínez, explicó que en el proceso participaron David Cortés, Yankel Benítez Silva, Adolfo Torres Ramírez y Hugo Servín Chávez. Aseguró que hubo condiciones de igualdad entre los perfiles y que los demás participantes reconocieron el resultado. 

Sin embargo, durante el anuncio no se dieron a conocer los porcentajes ni las cifras obtenidas por cada aspirante. Quintana señaló que los resultados tendrían que solicitarse al Comité Ejecutivo Nacional del partido y sostuvo que no existe una imposición en la designación.

La decisión también llamó la atención por el parentesco de David Cortés con el senador y exdirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, quien anteriormente había señalado que las definiciones del partido rumbo a 2027 se realizarían mediante encuestas y sin imposiciones.

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