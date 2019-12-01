Cuestionan al alcalde de Celaya por agresión en secundaria; plantea atender causas sociales más que reforzar operativo mochila

Celaya, Guanajuato, a 19 de marzo de 2026.– Tras la agresión registrada al interior de la secundaria Lázaro Cárdenas, en la comunidad de San Miguel Octopan, donde un alumno fue atacado con un machete, el alcalde Juan Miguel Ramírez fue cuestionado sobre la gravedad del hecho y la posible implementación del operativo mochila en los planteles educativos.

El edil confirmó que el estudiante fue lesionado con un arma blanca y que el agresor logró huir, mientras que la víctima se trasladó por sus propios medios para recibir atención médica. Elementos de seguridad acudieron al sitio, pero no lograron ubicar al responsable, por lo que el caso ya es investigado por la Fiscalía.

“Sí, me dicen que es un machete. Un machete, imagínense llevar a un muchacho un machete”, declaró.

Precisó que el personal docente inició el procedimiento legal correspondiente. “Los profesores de esta institución educativa están levantando el acta ante Fiscalía, entonces ahora ya es una cuestión de la Fiscalía”, explicó.

Al ser cuestionado directamente sobre si sería viable reforzar el operativo mochila, el presidente municipal indicó que esa decisión corresponde a las autoridades educativas, aunque el municipio brindará respaldo. “Nosotros les vamos a apoyar a la Secretaría de Educación… son decisiones que ellos deben de tomar y nosotros les apoyaremos en todo lo que nos pidan”, señaló.

No obstante, en su postura personal, consideró que la solución debe centrarse en atender las condiciones sociales de fondo. “Yo creo que lo que tenemos que hacer entre todos es hacer que florezca de vuelta Celaya, que la gente tenga formas de estudiar, formas de dedicarse al deporte, a la cultura, que los papás tengan salarios dignos”, expresó.

El alcalde subrayó que la violencia entre jóvenes no es un fenómeno exclusivo de la actualidad. “No es exclusivo de esta generación… también había hechos de violencia de vez en cuando”, comentó, al tiempo que llamó a fortalecer la atención familiar.

En cuanto al estado de salud del estudiante, aseguró que se encuentra fuera de peligro. “Está estable”, afirmó.

Finalmente, reconoció la gravedad de lo ocurrido y pidió la colaboración de padres de familia y docentes para prevenir este tipo de situaciones. “Es un hecho muy grave… queremos que no suceda”, concluyó.