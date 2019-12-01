Cuentas claras en educación; transparencia y finanzas sanas dan a Michoacán calificación histórica: Bedolla 

Morelia, Michoacán, 12 de marzo de 2026.- Por su transparencia y finanzas sanas, Michoacán obtuvo una calificación histórica por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano que en su último informe reveló que el estado cerró 2024 con cero observaciones por desvío de recursos o daño patrimonial, destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario explicó que terminar con viejas prácticas para recobrar la rectoría de la educación parecía un tema imposible, pero que su administración apostó por emprender acciones como eliminar de la nómina a “aviadores” que cobraban y no trabajaban; o pagar los salarios mediante tarjeta bancaria y no a través de cheques, para acabar con los intermediarios.

“Esto hay que mantenerlo en el tiempo porque si volvemos a las viejas prácticas, entonces todo esto se esfuma. Nos ha costado mucho trabajo lograr cero observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, algo que parecía hasta un tema imposible”, recalcó.

Ramírez Bedolla señaló que combatir de manera frontal la corrupción ha dejado resultados positivos, como lograr ciclos escolares completos y una reducción histórica del rezago educativo, ocupando el primer lugar en todo el país, por encima de estados como Jalisco, Guanajuato, Ciudad de México y Nuevo León, de acuerdo con un informe del Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. (Imco).

“Vamos en la ruta correcta en el tema educativo. Todo esto beneficia al estado. Si tenemos cultura y un pueblo educado, tenemos oportunidad de desarrollo y paz. No ha sido sencillo lograrlo, pero tenemos el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, subrayó el gobernador.