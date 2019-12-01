Cuauhtémoc Cárdenas, ejemplo de vida dedicada a la construcción de un México democrático: Octavio Ocampo 

Morelia, Michoacám, 03 de noviembre 2026.- Tras reconocer el valor y el legado de Cuauhtémoc Cárdenas, un hombre que contribuyó a la construcción de la democracia en nuestro país, el diputado del PRD Octavio Ocampo, expresó su respeto y gratitud a la memoria de Cárdenas Solórzano, así como a su lucha y convicción de trabajo al servicio de las causas sociales.

Lo anterior durante la sesión extraordinaria de este martes en el Congreso del Estado, en la cual, el legislador perredista, reconoció al hombre que tuvo el valor de actuar en congruencia, incluso cuando ello significaba enfrentarse al poder y renunciar a los privilegios que ofrecía el sistema político de su época; de ahí que su ejemplo haya sido de sus mayores enseñanzas: la congruencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace.

“La partida del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano representa una pérdida muy importante para México. El ingeniero Cárdenas pudo haber elegido un camino distinto. Pudo permanecer dentro de las estructuras del poder político al que pertenecía. Sin embargo, decidió encabezar, junto con muchas otras mujeres y hombres, una lucha por abrir espacios a la democracia y permitir que la ciudadanía tuviera una participación más libre en las decisiones del país”, consignó.

Octavio Ocampo aseguró que la vida del Ingeniero, debe ser un recordatorio de que las transformaciones democráticas no suceden de un día a otro, sino que requieren de perseverancia, convicciones y sobre todo, participación ciudadana.

“Hoy México es distinto al país en el que él comenzó su lucha y parte importante de estos cambios están relacionados con las causad que él defendió; y a pesar de las distintas visiones que pueda tener su actuar a lo largo de su vida, debe prevalecer el reconocimiento a su contribución histórica”, enfatizó.

Por último, Octavio Ocampo afirmó que desde el PRD, se suman a la despedida con respeto a un michoacano que dedicó su vida a México; que dejó una huella profunda en la historia nacional y cuya lucha ayudó a que millones de mexicanos, encontraran una voz y un espacio en la vida democrática del país.