Cuauhtémoc Cárdenas abrió el camino de la transformación democrática de México: Carlos Torres Piña

Morelia, Michoacán, 29 de octubre de 2026.– El coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía en Michoacán, Carlos Torres Piña, lamentó el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a quien reconoció como uno de los grandes referentes históricos de la izquierda mexicana, protagonista de la transición democrática y precursor de las luchas populares que décadas después darían origen a la Cuarta Transformación.

Torres Piña recordó que el ingeniero Cárdenas encabezó una generación que desafió al régimen de partido único, enfrentó el autoritarismo y abrió nuevos caminos para la participación democrática del pueblo mexicano. Destacó especialmente el movimiento de 1988, que despertó la conciencia política de millones de mexicanos, así como la fundación del Partido de la Revolución Democrática en 1989, que permitió organizar a distintas expresiones de la izquierda y construir una alternativa nacional frente al régimen priista.

El coordinador michoacano recordó también su propia formación política dentro del movimiento cardenista de Michoacán, donde comenzó su participación en las luchas democráticas y posteriormente formó parte del Frente Democrático Cardenista. “Muchos de quienes hoy participamos en la Cuarta Transformación aprendimos a organizarnos, a defender el voto y a luchar por la democracia siguiendo el ejemplo del ingeniero Cárdenas. En lo personal, mi historia política comenzó en ese movimiento que sembró esperanza en miles de jóvenes michoacanos”, expresó.

Carlos Torres Piña sostuvo que la trascendencia histórica del ingeniero Cárdenas debe comprenderse más allá de sus candidaturas y responsabilidades públicas, pues su contribución fundamental fue demostrar que era posible desafiar al régimen desde la organización popular y construir una izquierda con capacidad de transformar la vida pública. Señaló que, aunque la Cuarta Transformación responde a su propio momento histórico y cuenta con una trayectoria política distinta, tiene entre sus antecedentes fundamentales las luchas democráticas encabezadas por el cardenismo.

Finalmente, Torres Piña expresó sus condolencias a la familia Cárdenas Batel y a las generaciones de militantes que encontraron en el ingeniero un referente de compromiso democrático. “Hoy despedimos a un hombre que ayudó a cambiar para siempre la historia política de México. Su mayor legado está en las generaciones que continuaron aquella lucha y en la convicción de que la democracia se construye con el pueblo organizado. Desde Michoacán, tierra profundamente vinculada a su historia, honramos su memoria y su contribución a la vida democrática de nuestro país”, concluyó.