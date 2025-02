Cuauhtémoc Blanco señala extorsión y persecución política de Uriel Carmona

Cuernavaca, Morelos, a 7 de febrero de 2025.- Cuauhtémoc Blanco, ex gobernador de Morelos acusó a Uriel Carmona de actuar en su contra tras denunciar extorsión y persecución política por parte del ex fiscal general.

En rueda de prensa, Blanco señaló que Uriel Carmona trató de extorsionarlo con hacer pública la denuncia de Nidia “N” por el delito de intento de violación sexual en su contra, a cambio de que el ex gobernador de Morena le ayudará con las denuncias penales que enfrenta ante el gobierno federal, pero éste se negó a ser chantajeado por Carmona.

Por ello, Blanco presentó formalmente su denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 5 de febrero por el delito de extorsión contra Carmona.

Ante la posible investigación en su contra, el ex fiscal solicitó al Congreso local su desafuero para que sea investigado por el delito de violación en grado de tentativa de Fabiola, que, aclaró Blanco no es su hermana pese a llevar el mismos apellido.

“Hoy le pregunto a Uriel Carmona si está utilizando el caso de una supuesta víctima para continuar con esta persecución política en mi contra.

“El señor (ex fiscal) siempre me decía que tenía un as sobre la manga, el que nada debe nada teme.Estoy dando la cara y la seguiré dando, ya estuvo bien que me agarren como piñata”, dijo Blanco Bravo .