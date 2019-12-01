Cuauhtémoc Blanco niega haber agredido a personas durante incidente tras partido de la Selección Mexicana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 15:58:10

Ciudad de México, 6 de julio de 2026.- El diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco, aseguró que en ningún momento agredió a personas durante los hechos registrados al término del partido de la Selección Mexicana ante la Selección de Inglaterra en la Ciudad de México, luego de la difusión de diversos videos en redes sociales.

A través de un comunicad, el exgobernador de Morelos afirmó que tanto él como su familia fueron víctimas de actos de hostigamiento mientras se trasladaban en una camioneta, la cual mencionó, fue rodeada, bloqueada y golpeada por varias personas.

Según su versión, durante el incidente una persona golpeó el teléfono celular con el que su esposa documentaba lo ocurrido, además de agredir el vehículo, situación por la que señaló, puso en riesgo la integridad de quienes viajaban con él, incluidos sus hijos y otros familiares.

Blanco sostuvo que su única prioridad fue proteger a su familia y abandonar el lugar de forma segura, al tiempo que lamentó que un evento deportivo terminara en un escenario de violencia e intimidación.

Asimismo, reiteró su compromiso con el respeto a la libertad de expresión y a la protesta, siempre que se ejerzan de manera pacífica y dentro del marco de la ley.

Finalmente, el legislador hizo un llamado al diálogo, la legalidad y el respeto entre las personas, al considerar que la violencia no debe tener cabida en una sociedad democrática.