Cuando las mujeres avanzan, avanza Michoacán: Gaby Molina

Morelia, Michoacán, a 15 de julio de 2026.- Cuando una mujer tiene educación, un ingreso digno, acceso a la salud, seguridad, tiempo para su familia y oportunidades para desarrollarse, avanza ella y avanza Michoacán, afirmó Gaby Molina, al asegurar que se debe seguir trabajando a favor de las 2 millones 604 mil mujeres que hay en el estado y representan el 51.1% del total de habitantes.

En encuentro con medios en la librería Michelena, la aspirante a la Coordinación Estatal para la Defensa de la Transformación y la Soberanía sostuvo que la siguiente etapa del proyecto de la 4T en Michoacán, debe seguir poniendo a las mujeres como uno de los ejes prioritarios. Subrayó que los gobiernos de Morena han ampliado derechos y oportunidades con acciones como: la igualdad salarial, la Pensión Mujeres Bienestar, la paridad en las instituciones y hoy se presentó la iniciativa de Ley General para homologar la investigación y sanción del feminicidio en todo el país.

"Hablar de mujeres no es hablar de un sector; es hablar del bienestar en los hogares de Michoacán. Cuando una mujer estudia, trabaja, participa y vive con tranquilidad, mejora la comunidad", expresó Gaby Molina, quien recordó que desde el territorio, con su activismo y en los diversos espacios públicos, ha acompañado e impulsado acciones por más de 20 años para fortalecer los derechos de las mujeres y la paridad.

No obstante, reconoció que aún existen retos importantes, particularmente para erradicar la violencia contra las mujeres, consolidar la igualdad sustantiva y fortalecer su participación en todos los espacios de decisión. Señaló que la transformación debe seguir avanzando con propuestas que permitan conciliar la vida familiar y laboral, ampliar los sistemas de cuidados para las y los hijos y garantizar mejores condiciones para todas.

Finalmente, afirmó que Michoacán necesita una nueva etapa de transformación construida con experiencia, sensibilidad y capacidad para generar acuerdos. "Las mujeres no queremos que nos hablen desde lejos; queremos gobiernos que caminen con nosotras y conviertan nuestras necesidades en soluciones. Cuando las mujeres avanzan, avanza Michoacán", concluyó.