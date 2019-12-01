Cualquier ciudadano puede aspirar a puestos de elección, señala Morena por posible candidatura de Grecia Quiroz a la gubernatura de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 11 de noviembre de 2025.- Ante las posibilidades de que Grecia Itzel Quiroz García, presidenta municipal de Uruapan, sea un perfil candidateable a la gubernatura de Michoacán, Jesús Mora González, líder estatal de Morena, señaló que cualquier ciudadano o ciudadana tiene derecho a aspirar legítimamente a un cargo de representación popular.

"Será el pueblo quien en su momento, en el 2027, determine quién nos va a representar en Michoacán y en el país", expresó en rueda de prensa el morenista.

Cuestionado sobre el discurso de la viuda de Carlos Manzo Rodríguez, exedil de Uruapan, donde destacó que habrá voto de castigo para el 2027, el representante estatal del partido guinda apuntó que todos los servidores públicos están sujetos a la revisión de su trabajo.

"Nosotros somos de los convencidos de que cualquier representante popular, cualquier servidor público, aquí lo hemos expresado también en muchas ocasiones, estamos sujetos al escrutinio público en base a nuestro actuar, en base a lo que hacemos y a lo que dejamos de hacer, y afortunadamente, gracias a una lucha constante y permanente que se ha dado desde hace muchas décadas desde la izquierda, hoy tenemos que el voto cuenta, que hay elecciones verdaderamente transparentes en donde cuando un ciudadano emite su sufragio, sabe que se va a respetar. Somos demócratas en Morena", indicó.

Mora González agregó que la prioridad inmediata es restablecer la paz en Uruapan.