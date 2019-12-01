Críticas políticas no constituyen necesariamente violencia de género: Baltazar Gaona tras resolución del TEEM

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 19:23:06

Morelia, Michoacán, 14 de octubre de 2026.– El diputado Baltazar Gaona García destacó la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), que determinó la inexistencia de violencia política en razón de género por declaraciones realizadas durante una entrevista con el medio Monitor Expresso.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado explicó que la denuncia surgió por señalamientos políticos expresados durante dicha entrevista, los cuales fueron considerados por la parte denunciante como una vulneración a sus derechos.

“En política podemos tener diferencias y hacer señalamientos fuertes, pero eso no significa ejercer violencia de género. El debate y la crítica son parte de la democracia, y hoy existe una resolución que así lo confirma”, expresó Baltazar Gaona García.

Por su parte, Pedro Ortiz, integrante del área jurídica del Congreso del Estado, explicó que el Tribunal analizó las expresiones denunciadas y determinó que no se acreditaron los elementos necesarios para configurar violencia política en razón de género.

“Una declaración puede ser fuerte o incómoda, pero eso no significa que constituya violencia política de género. En este caso, el Tribunal determinó que las expresiones del diputado no configuraron esa conducta”, puntualizó Pedro Ortiz.

Finalmente, Baltazar Gaona García reiteró su respeto a las instituciones electorales y sostuvo que continuará expresando sus posicionamientos políticos dentro del marco legal, defendiendo el derecho a la crítica y al debate público.