Críticas políticas no constituyen necesariamente violencia de género: Baltazar Gaona tras resolución del TEEM

Críticas políticas no constituyen necesariamente violencia de género: Baltazar Gaona tras resolución del TEEM
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 19:23:06
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 14 de octubre de 2026.– El diputado Baltazar Gaona García destacó la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), que determinó la inexistencia de violencia política en razón de género por declaraciones realizadas durante una entrevista con el medio Monitor Expresso.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado explicó que la denuncia surgió por señalamientos políticos expresados durante dicha entrevista, los cuales fueron considerados por la parte denunciante como una vulneración a sus derechos.

“En política podemos tener diferencias y hacer señalamientos fuertes, pero eso no significa ejercer violencia de género. El debate y la crítica son parte de la democracia, y hoy existe una resolución que así lo confirma”, expresó Baltazar Gaona García.

Por su parte, Pedro Ortiz, integrante del área jurídica del Congreso del Estado, explicó que el Tribunal analizó las expresiones denunciadas y determinó que no se acreditaron los elementos necesarios para configurar violencia política en razón de género.

“Una declaración puede ser fuerte o incómoda, pero eso no significa que constituya violencia política de género. En este caso, el Tribunal determinó que las expresiones del diputado no configuraron esa conducta”, puntualizó Pedro Ortiz.

Finalmente, Baltazar Gaona García reiteró su respeto a las instituciones electorales y sostuvo que continuará expresando sus posicionamientos políticos dentro del marco legal, defendiendo el derecho a la crítica y al debate público.

Más información de la categoria
Vinculan a proceso a tres por presunto fraude con asociación ambiental en Guanajuato
Alexa permanece en terapia intensiva tras ataque armado en la comunidad El Guayabo de Apatzingán
Detienen en Querétaro a presunto responsable de secuestro agravado de tres mujeres en Apatzingán
Servicio social: Solicitan colaboración para la localización de familiares de Ezequiel López Almontes
Más información de la categoria
Infierno en Apatzingán, Michoacán: Niña de 8 años logró pedir ayuda a sus abuelos tras ser baleada y su padre asesinado; la población, atrapada entre minas, drones explosivos y el desgobierno de Fanny Arreola
Da Michoacán paso fundamental en búsqueda de personas con nueva legislación: Bedolla
¡Sin dinero para trabajadores, pero pagó 5 millones a Gloria Trevi!: Apatzingán pide 10 millones prestados para pagar las cuentas del gobierno de Fanny Arreola 
Alexa permanece en terapia intensiva tras ataque armado en la comunidad El Guayabo de Apatzingán